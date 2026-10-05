Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджик, сообщили в понедельник в Росавиации.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00.