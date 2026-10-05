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Путин пообещал продолжить обновление инфраструктуры образования

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей с Днем учителя, отметил важность этой профессии, пообещал продолжить обновление школ, колледжей, вузов.

"Учитель - гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке его способности и лучшие качества", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

В нем отмечается важность того, чтобы школьники и студенты чувствовали себя частью единой страны - "с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков".

"Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед", - подчеркнул глава государства.

Он также пообещал продолжить обновлять "школы, колледжи, вузы - в целом всю инфраструктуру образования". "При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками", - добавил президент.

"Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное: личность учителя, наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела", - резюмировал Путин.

Владимир Путин Кремль
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