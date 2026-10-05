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Более 60 землетрясений случилось у берегов Камчатки за неделю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи за минувшую неделю зарегистрировали 62 наиболее заметных землетрясения, произошедших у берегов Камчатки, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 28 сентября по 4 октября зарегистрированы 62 сейсмособытия, шесть из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до двух, трех и четырех баллов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, только за минувшие сутки возле Камчатки произошло 10 землетрясений. Одно из них ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до двух баллов.

МЧС России Петропавловск-Камчатский
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