Энергоснабжение нарушено на юге Приморья из-за аварии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение 12 населенных пунктов нарушено в Приморском крае, сообщила в понедельник Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

"В Хасанском округе зафиксировано повторное отключение линии электропередачи 110 кВ с погашением части потребителей района", - говорится в сообщении.

По данным администрации муниципалитета, в зону отключения попали населенные пункты Рязановка, Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Краскино, Посьет, Гвоздево, Цуканово, Хасан. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. В Хасанском районе без электроснабжения остаются более 80 многоквартирных домов и около 1 тыс. частных с населением более 12 тыс. человек, а также 12 социально значимых объектов.

Энергетики также фиксируют локальные отключения электроэнергии. Бригады восстанавливают электроснабжение в селе Лукьяновка Шкотовского округа. Обнаружено повреждение на линии, обеспечивающей электроснабжение села Раздольное, говорится в сообщении ДРСК. Электроснабжение в этом намеренном пункте восстановят в ближайшее время.

В связи с ухудшением погоды энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщалось, ранее Примгидромет распространил штормовое предупреждение о сильных дождях в крае. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Хасанском муниципалитете, где может выпасть до полуторамесячных норм осадков.