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Житель Шебекина ранен в результате удара БПЛА по грузовику

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Житель Шебекина ранен в результате удара БПЛА по грузовику, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии с осколочными ранениями плеча и бедра, сообщил оперштаб Белгородской области.

От взрыва второго FPV-дрона загорелась кровля хозпостройки коммерческого объекта, ее потушили. Также повреждения получил автобус. Третий FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, там посекло надворную постройку.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка FPV-дрон атаковал автомобиль, у машины повреждены кузов и стекла.

В селе Замостье Грайворонского округа при взрыве дрона в частном доме выбило стекла. В селе Почаево от ударов FPV-дронов пробиты крыши и выбиты окна двух частных домов.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори в результате взрыва FPV-дрона повреждены остекление и балконы многоквартирного дома. В поселке Майский беспилотник нанес удар по частному дому — разбиты окна. В селе Бессоновка вследствие детонации дрона посечены кузов автомобиля и окна частного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от детонации FPV-дронов повреждены три автомобиля, остекление многоквартирного дома и социального объекта. В селе Ворсклица дрон атаковал машину — разбиты кузов и стекла.

В поселке Красная Яруга при атаках дронов разбиты окна, посечены фасад частного дома и машина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Шебекинский округ Белгородский округ Шебекино Красная Яруга
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