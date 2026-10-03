Мужчина ранен при ударе FPV-дрона по "ГАЗели" в белгородском Шебекино

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона по "ГАЗели" в городе Шебекино, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

"Мужчину со множественными непроникающими осколочными ранениями и ожогами тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, второй дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего поврежден грузовик.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом - повреждены фасад и забор. В результате взрыва второго дрона выбиты окна и посечена кровля административного здания.