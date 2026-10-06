Хинштейн сообщил о 13 пострадавших от атак в Курской области за сутки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Курской области с 9 утра 5 октября за сутки нейтрализовали 260 БПЛА различного типа, от атак пострадали 13 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Шесть человек пострадали в Курске, один мужчина - в деревне Бирюковка Большесолдатского района, четыре человека - в деревне Викторовка Рыльского района и двое мужчин - в селе Жеденовка Хомутовского района.

Отселенные районы 39 раз подверглись артобстрелам, 20 раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства.

В селе Песчаное Беловского района повреждены частный дом и "КамАЗ". В слободе Белой повреждены кровля дома, автомобиль, крыша и остеклениешколы.

В деревне Бирюковка Большесолдатского района повреждения получил автомобиль. В деревне Викторовка Рыльского района автомобиль был уничтожен. В городе Рыльске повреждены кровля дома и остекление.

В Курске повреждены электробус, фасады и остекление двух частных домов и четырёх квартир в одном многоквартирном доме, два автомобиля.

Погибших нет, добавил губернатор.