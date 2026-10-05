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Новосибирский подросток стал фигурантом дела о диверсии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело о попытке поджога на железной дороге в отношении 16-летнего жителя Новосибирска, сообщило управление.

Дело расследуется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.281 УК (покушение на совершение диверсии). Подросток арестован, ему предъявлено обвинение.

"По данным следствия, 2 октября 2026 года несовершеннолетний совершил попытку поджога объекта транспортной подстанции, расположенного на объекте железнодорожной транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске. Установлено, что неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили подростка совершить противоправные действия", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют УФСБ по Новосибирской области и управление на транспорте МВД России по СФО.

Новосибирск СКР Новосибирская область
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