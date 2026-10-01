Гуцан заявил о попытках нежелательных организаций внушить молодежи деструктивные идеи

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что 90% организаций, которые были признаны в России нежелательными, пагубно воздействовали на молодежь и продвигали деструктивные идеи. Он сказал об этом, выступая с докладом на 24-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС.

"Продвижение в молодежной среде подобных идей, безусловно, подрывающих нравственные устои, во многих случаях происходит под прикрытием финансируемых из-за рубежа псевдогуманитарных проектов", - отметил он.

"Примечательно, что 90% иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, пагубно воздействовали на молодежь именно через образование и просвещение", - подчеркнул генпрокурор.

Гуцан привел в качестве примера спонсируемую Фондом Сороса структуру "Бард колледж" (Bard College, США, признана нежелательной в России), которая "целенаправленно насаждала среди подростков культурный и нравственный нигилизм, планомерно формировала условия для их радикализации".

"По нашему решению все ее проекты в нашей стране свернуты", - сказал генпрокурор.