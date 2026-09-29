В Чувашии 15-летнему подростку предъявлены обвинения в содействии террористам

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего мальчика из Канаши, обвиняемого в содействии террористическим организациям и пропаганде их идеологии, сообщило региональное управление СК.

По данным следствия, с 2025 года по июнь 2026 года подросток, "разделяя идеологию запрещенных в России международных террористических организаций, участвовал в их деятельности и осуществлял пропаганду террористических идей".

Несовершеннолетний задержан, суд поместил его под домашний арест.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной террористической) возбуждено по материалам УФСБ по Чувашии.