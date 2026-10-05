Поиск

Житель Екатеринбурга получил 3 года колонии за сотрудничество с СБУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес приговор Павлу Падерину из Екатеринбурга по делу о переписке с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба суда.

"Суд установил, что в 2025 году мужчина инициативно на конфиденциальной основе установил связь со спецслужбами Украины. Мужчина поддерживал переписку, обещал предоставить данные об ученых и разработках. Падерин признал вину частично, не отрицал факта переписки, но возражал, что действовал вопреки национальным интересам и безопасности Российской Федерации. Секретными данными не располагал", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ст.275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Мобильный телефон, который он использовал при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Екатеринбург СБУ Павел Падерин Свердловский областной суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что РФ есть разведывательные возможности для отслеживания ситуации у границ

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Создатель "Масяни" заочно приговорен к четырем годам колонии

Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия

 Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия

ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта

 ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Собянин сообщил о девяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов