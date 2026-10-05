Житель Екатеринбурга получил 3 года колонии за сотрудничество с СБУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес приговор Павлу Падерину из Екатеринбурга по делу о переписке с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба суда.

"Суд установил, что в 2025 году мужчина инициативно на конфиденциальной основе установил связь со спецслужбами Украины. Мужчина поддерживал переписку, обещал предоставить данные об ученых и разработках. Падерин признал вину частично, не отрицал факта переписки, но возражал, что действовал вопреки национальным интересам и безопасности Российской Федерации. Секретными данными не располагал", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ст.275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Мобильный телефон, который он использовал при совершении преступления, конфискован в доход государства.