Крымчанина заподозрили в передаче СБУ сведений о средствах ПВО в регионе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму гражданина России 1992 года рождения, который по заданию СБУ собирал и передавал информацию о ПВО и маршрутах военной техники. Ему вменили госизмену (статья 275 УК).

Сотрудники ФСБ пресекли его противоправную деятельность в Джанкойском районе. По данным спецслужбы, задержанный установил связь с сотрудником СБУ в интернете и по его заданию снимал работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации в Крыму российских военных объектов.

"У него изъяты аппаратура для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, содержащие переписку с куратором украинских спецслужб", - сообщил ЦОС ФСБ.