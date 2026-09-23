ФСБ сообщила о задержании жителя Керчи за организацию сбора средств для ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Керчи, который организовал в интернете сбор средств на экипировку для украинской армии.

"В Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1988 г.р., обвиняемого в государственной измене",- объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

По данным спецслужбы, задержанный создал в интернете группу, в которой организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений Вооруженных сил Украины. Помимо этого мужчина отправлял в созданный Службой безопасности Украины (СБУ) бот сведения о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов, расположенных на полуострове.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.