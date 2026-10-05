Госзакупки зерна в интервенционный фонд могут начаться в конце октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Государственные закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться в конце октября, сообщила журналистам в кулуарах форума "Биопром-2026" министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Бюджет нам согласовали. Поэтому надеюсь, что процедурно - вот сейчас мы должны отобрать банк и с конца октября должны начать закупать", - сообщила она.

Сейчас идет отбор элеваторов. "Сначала нужно отобрать элеваторы, (ранее - ИФ) отобранных элеваторов было мало. Нужны элеваторы на 3 млн тонн, но пока нам дали собственники элеваторов (объем хранения - ИФ) на 1,3 млн тонн. Поэтому дальше будем второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 млн тонн", - сказала она.

В 2026 году на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна (пшеницы и ржи) с тем, чтобы поддержать производителей. Предполагается, что они пройдут в 2026-2027 годах в 14 регионах, их объем составит 3 млн тонн.

Президент Владимир Путин поддержал проведение госзакупок и дал соответствующее распоряжение правительству.

Агент по проведению интервенций - "Объединенная зерновая компания" по поручению Минсельхоза ведет отбор хранителей зерна госфонда. Он проходит в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

Объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Запасы также распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами. Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн - составляет продовольственная пшеница. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в России в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).