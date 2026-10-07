Краткосрочные кредиты российским аграриям скоро пролонгируют

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшее время примет дополнительные меры поддержки аграриев, которым в этом году приходится работать в непростых условиях.

"В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом и логистикой грузов. В ближайшее время рассмотрим пролонгацию кредитования для аграриев на срок до одного года. Если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, то смогут продлить льготные краткосрочные займы", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень -2026".

Кроме того, такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям в АПК, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции.

"Кроме этого, дадим право заемщикам восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года", - сказал он.

Как отметил Мишустин, дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах.

"Такой подход позволит не просто снизить нагрузку для отрасли, но и начать готовиться к посевной кампании следующего года. А значит - будет способствовать стабилизации предприятий агропрома, что поможет быстрее преодолеть текущие сложности. В том числе - для выполнения обязательств перед партнерами на внешних рынках", - заявил Мишустин.