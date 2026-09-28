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Путин поддержал закупки зерна в госфонд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с лидерами российских партий поддержал закупки зерна в государственный интервенционный фонд, дал соответствующее поручение правительству.

"Вот ваши предложения, которые здесь прозвучали, например, оказание помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе закупка в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю, - заявил он. - И правительству такое поручение дал. У меня скоро будет курирующий вице-премьер (Дмитрий Патрушев - ИФ), мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена".

В 2026 году на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждения портовой инфраструктуры, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна с тем, чтобы поддержать производителей. Предполагается, что они пройдут в 2026-2027 годах, их объем составит 3 млн тонн.

Агент по проведению интервенций - "Объединенная зерновая компания" по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна госфонда. Он проходит в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Запасы также распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами. Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн - составляет продовольственная пшеница. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в стране в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).

Дмитрий Патрушев Владимир Путин Минсельхоз НТБ ОЗК
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