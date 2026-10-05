Омский губернатор выступил за поддержку регионов с коэффициентом рождаемости ниже 1,6

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предложил распространить федеральное софинансирование программ по повышению рождаемости на все регионы, где коэффициент рождаемости ниже 1,6.

"Предлагаем распространить федеральное софинансирование региональных программ по повышению рождаемости (...) на все регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже значения 1,6. Это то, что определено у нас в указах президента до 2030 года. Это позволит усилить поддержку семей с детьми и приблизиться к национальным целям развития", - сказал он.

Ссылаясь на федеральное Минтруда, он добавил, что для этого потребуется ежегодное увеличение субсидий из федерального бюджета с 12,5 до 24 млрд рублей.

Хоценко напомнил, что с 2025 года федеральный бюджет софинансирует местные программы по повышению рождаемости в тех регионах, где по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) был ниже среднероссийского, то есть 1,41. Поддержку в рамках национального проекта "Семья" получает 41 регион.

Однако, по его мнению, демографическая динамика за последние два года показывает, что "проблема выходит за рамки первоначально отобранных территорий". Так, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости ниже 1,6 был зафиксирован уже в 71 регионе, в 2025 - в 76 и за первые семь месяцев текущего года - уже в 79 регионах, включая четыре воссоединенные территории.

"В нашей области в 2023 году СКР был 1,49, выше среднероссийского, поэтому в число получателей поддержки мы тогда не вошли. Но в 2024 и 2025 годах СКР снижался, а за семь месяцев текущего года уменьшился до уровня 1,38, то есть ниже отметки в 1,4. Негативная динамика свидетельствует о необходимости расширения мер финансовой поддержки", - отметил Хоценко.