Поиск

Омский губернатор выступил за поддержку регионов с коэффициентом рождаемости ниже 1,6

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предложил распространить федеральное софинансирование программ по повышению рождаемости на все регионы, где коэффициент рождаемости ниже 1,6.

"Предлагаем распространить федеральное софинансирование региональных программ по повышению рождаемости (...) на все регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже значения 1,6. Это то, что определено у нас в указах президента до 2030 года. Это позволит усилить поддержку семей с детьми и приблизиться к национальным целям развития", - сказал он.

Ссылаясь на федеральное Минтруда, он добавил, что для этого потребуется ежегодное увеличение субсидий из федерального бюджета с 12,5 до 24 млрд рублей.

Хоценко напомнил, что с 2025 года федеральный бюджет софинансирует местные программы по повышению рождаемости в тех регионах, где по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) был ниже среднероссийского, то есть 1,41. Поддержку в рамках национального проекта "Семья" получает 41 регион.

Однако, по его мнению, демографическая динамика за последние два года показывает, что "проблема выходит за рамки первоначально отобранных территорий". Так, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости ниже 1,6 был зафиксирован уже в 71 регионе, в 2025 - в 76 и за первые семь месяцев текущего года - уже в 79 регионах, включая четыре воссоединенные территории.

"В нашей области в 2023 году СКР был 1,49, выше среднероссийского, поэтому в число получателей поддержки мы тогда не вошли. Но в 2024 и 2025 годах СКР снижался, а за семь месяцев текущего года уменьшился до уровня 1,38, то есть ниже отметки в 1,4. Негативная динамика свидетельствует о необходимости расширения мер финансовой поддержки", - отметил Хоценко.

Минтруда Виталий Хоценко Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

Бывший депутат Госдумы Дорошенко арестован в Сочи по делу о мошенничестве

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

 Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

В Черном море при пожаре на грузовом судне погибли два моряка

АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

 Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин

Песков заявил, что РФ есть разведывательные возможности для отслеживания ситуации у границ

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Создатель "Масяни" заочно приговорен к четырем годам колонии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12099 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов