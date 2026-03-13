Минтруда считает ситуацию с рождаемостью по-прежнему сложной

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России ситуация с рождаемостью остается сложной, только 18 регионов в 2025 году показали рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР), сообщил на итоговой коллегии Минтруда РФ глава ведомства Антон Котяков.

"Несмотря на предпринятые усилия, ситуация остается сложной. По предварительным данным за 12 месяцев 2025 года рост суммарного коэффициента рождаемости показали только 18 субъектов из разных федеральных округов. (...) В 35 регионах в прошлом году отмечен рост суммарного коэффициента рождаемости первых, и в 23 - вторых детей. В остальных субъектах Федерации эти показатели остаются на прежнем уровне или снижаются", - сказал он.

Суммарный коэффициент рождаемости - показатель, отражающий среднее число детей, рожденных одной женщиной на протяжении репродуктивного периода. Для простого воспроизводства населения СКР необходим на уровне минимум 2,1 ребенка на одну женщину.

В таких условиях, по словам министра, необходимо наращивать усилия и концентрироваться на мерах, которые показали свою эффективность. В частности, речь идет об отмене критериев нуждаемости при предоставлении поддержки многодетным семьям. "Важно, чтобы такие меры предоставлялись на региональном уровне без оценки доходов. Этим подходом уже руководствуются 49 субъектов РФ, год назад их было 40. Работу в этом направлении необходимо продолжать", - сказал он. Также стоит вопрос о возможности регистрации многодетной семьи, члены которой живут в разных регионах. "Важно, чтобы вся семья могла получить льготный статус, даже если кто-то из супругов и детей имеет регистрацию в другом регионе", - сказал он.

Котяков отметил расширение поддержки семей на региональном уровне.

"С прошлого года 41 регион с рождаемостью ниже, чем в среднем по стране, получает федеральные средства на реализацию своих программ повышения рождаемости. Из возможного набора из 10 мер каждый субъект федерации выбрал те, которые наиболее точно работают на рост рождаемости в регионе. По итогам 2025 года охват мерами поддержки составил более 248 тыс. семей. Это на 22% больше, чем мы с вами планировали", - отметил он.