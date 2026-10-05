Аэропорт Сочи вновь приостановил обслуживание рейсов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту Сочи в понедельник днем и были сняты спустя два часа.