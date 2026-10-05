Поиск

Вопросы логистики и платежей перестали быть ограничителями в торговле РФ и Мьянмы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - РФ и Мьянма нацелены на наращивание и диверсификацию взаимной торговли, вопросы логистики и платежей уже не являются ограничителями, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в понедельник в Москве.

"С прошлого года Мьянма стала поставлять в Россию фасоль, мебель, посуду. А Россия запустила поставки минеральных удобрений, причем в этом году их экспорт вырос более чем в 30 раз. Сейчас нужны уже не точечные разовые сделки, а предсказуемые стабильные поставки. Совместные бизнес-миссии подтвердили, что российские компании готовы увеличивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновых, медицинских изделий и препаратов, телекомоборудования. Начать поставки мясной продукции. И наращивать импорт из Мьянмы, прежде всего фруктов, риса, кофе, специй", - отметил министр.

"Решаем параллельно с этим вопросы и платежей, и логистики, они на сегодняшний момент не являются ограничителями (в торговле - ИФ)", - добавил он.

По его словам, подписанный в понедельник в Москве в рамках заседания межправительственной комиссии меморандум о взаимопонимания между Сбербанком и министерством финансов и доходов Мьянмы - "важный сигнал компаниям о появлении надежного канала расчетов, что критически важно для расширения торговых связей и реализации инвестиционных проектов двух стран".

"Рост торговли зависит и от удобной логистики. Здесь пригодится опыт российской транспортной группы FESCO, которая занимается контейнерными перевозками между Россией и странами АСЕАН. Компания готова забирать грузы из Мьянмы, главное теперь - объемы", - заявил Решетников.

По его словам, ведется работа по развитию экономической зоны "Давэй". "В центре внимания - реализация проектов российских компаний в специальной экономической зоне "Давэй". По проекту глубоководного порта разработано технико-экономическое обоснование. По угольной тепловой электростанции реализован первый этап ТЭО. Сейчас идет формирование этапов развития этой зоны", - сказал министр.

Он также отметил, что в графике идет строительство завода органических удобрений в Мьянме, завершение строительства планируется в начале 2027 года. "Есть договоренности о строительстве второго завода", - отметил он.

Решетников напомнил, что подписано межправсоглашение по строительству атомной электростанции (малой мощности - ИФ), "переговорные команды прорабатывают конфигурацию будущей АЭС".

Минэкономразвития РФ Максим Решетников Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

 Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Cобянин сообщил о 9994 БПЛА, летевших в сторону московского региона с утра 1 сентября до утра 5 октября

Путин призвал не допустить ухудшения качества подготовки учащихся из-за ИИ

 Путин призвал не допустить ухудшения качества подготовки учащихся из-за ИИ

Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

Бывший депутат Госдумы Дорошенко арестован в Сочи по делу о мошенничестве

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

 Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

В Черном море при пожаре на грузовом судне погибли два моряка

АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

 Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12100 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов