Вопросы логистики и платежей перестали быть ограничителями в торговле РФ и Мьянмы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - РФ и Мьянма нацелены на наращивание и диверсификацию взаимной торговли, вопросы логистики и платежей уже не являются ограничителями, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в понедельник в Москве.

"С прошлого года Мьянма стала поставлять в Россию фасоль, мебель, посуду. А Россия запустила поставки минеральных удобрений, причем в этом году их экспорт вырос более чем в 30 раз. Сейчас нужны уже не точечные разовые сделки, а предсказуемые стабильные поставки. Совместные бизнес-миссии подтвердили, что российские компании готовы увеличивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновых, медицинских изделий и препаратов, телекомоборудования. Начать поставки мясной продукции. И наращивать импорт из Мьянмы, прежде всего фруктов, риса, кофе, специй", - отметил министр.

"Решаем параллельно с этим вопросы и платежей, и логистики, они на сегодняшний момент не являются ограничителями (в торговле - ИФ)", - добавил он.

По его словам, подписанный в понедельник в Москве в рамках заседания межправительственной комиссии меморандум о взаимопонимания между Сбербанком и министерством финансов и доходов Мьянмы - "важный сигнал компаниям о появлении надежного канала расчетов, что критически важно для расширения торговых связей и реализации инвестиционных проектов двух стран".

"Рост торговли зависит и от удобной логистики. Здесь пригодится опыт российской транспортной группы FESCO, которая занимается контейнерными перевозками между Россией и странами АСЕАН. Компания готова забирать грузы из Мьянмы, главное теперь - объемы", - заявил Решетников.

По его словам, ведется работа по развитию экономической зоны "Давэй". "В центре внимания - реализация проектов российских компаний в специальной экономической зоне "Давэй". По проекту глубоководного порта разработано технико-экономическое обоснование. По угольной тепловой электростанции реализован первый этап ТЭО. Сейчас идет формирование этапов развития этой зоны", - сказал министр.

Он также отметил, что в графике идет строительство завода органических удобрений в Мьянме, завершение строительства планируется в начале 2027 года. "Есть договоренности о строительстве второго завода", - отметил он.

Решетников напомнил, что подписано межправсоглашение по строительству атомной электростанции (малой мощности - ИФ), "переговорные команды прорабатывают конфигурацию будущей АЭС".