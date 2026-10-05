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РЖД 17-19 ноября отменят 47 рейсов пассажирских поездов в направлении Сочи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" изменит маршрут 20 поездов дальнего следования в направлении Сочи в период с 17 по 19 ноября из-за ремонта железнодорожных путей, 47 рейсов - полностью отменены, сообщила компания в своем канале в Мах.

"Для производства масштабных строительных работ, направленных на повышение безопасности и надёжности инфраструктуры, в период с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября будет прекращено движение всех поездов на участке Лазаревская - Сочи", - говорится в сообщении.

В ходе ремонтных работ планируется замена стрелочных переводов на участке Лазаревская - Сочи, ремонт трубы водоотвода на однопутном перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, на ряде перегонов - сплошная замена рельсов и капитальный ремонт путей, переустройство земляного полотна с понижением и смещением оси пути и другие работы.

РЖД разработали вариантный график, согласно которому в эти двое суток можно будет воспользоваться поездами дальнего следования с сокращённым или изменённым маршрутом следования. Так, поезда №83/84, №102/101, №103/104 Москва - Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе; поезда №35/36 Санкт-Петербург - Адлер и №807/808 Ростов - Аэропорт Сочи - со станции Лазаревская; 20 рейсов поезда дальнего следования выполнят по изменённым маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум; 47 рейсов - полностью отменены.

В пригородном сообщении часть поездов также курсировать не будет, уточняет компания.

При этом шесть пар поездов Туапсе - Сириус/Аэропорт будут следовать до станции Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи - Сириус, Аэропорт Сочи, Роза Хутор останется без изменений.

РЖД Сочи Лазаревская
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