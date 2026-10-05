Число подсанкционных российских лиц в III квартале выросло на 0,7 тыс.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за третий квартал 2026 года выросло на 0,7 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на конец сентября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименовано 45 383 фигуранта, из них 23 860 иностранных лиц и 21 523 российских.

На конец первого полугодия эти показатели равнялись соответственно 44 237, 23 419 и 20 818.

Россию в списках представляют 11 873 физлица и 9 650 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 15,7% занимаются оптовой торговлей, 7,5% - производством компьютеров, электроники и оптики, 6,6% - научными исследованиями и разработками, 5,7% - оказанием финансовых услуг, 5,4% - разработкой программного обеспечения.

По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на конец сентября находились 6 709 российских компаний.