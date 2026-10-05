Участники консультаций по Афганистану в Москве выступили за равноправное сотрудничество с Кабулом

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Участники московского формата консультаций по Афганистану подтвердили безальтернативность курса на выстраивание с Кабулом равноправного взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в МИД России по итогам заседания.

"В ходе заседания подтверждена безальтернативность курса на выстраивание с Кабулом равноправного взаимовыгодного сотрудничества и содействие интеграции Афганистана в систему международных хозяйственных связей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

Участники вновь призвали мировое сообщество обеспечить регулярное оказание гуманитарной помощи афганскому народу, акцентировав недопустимость её политизации, сообщили на Смоленской площади.