Мишустин выступит на форуме "Цифровые решения"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе форума "Цифровые решения", проходящего в Москве.

"Председатель правительства выступит на главной пленарной сессии и осмотрит экспозицию форума", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В мероприятиях также примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.