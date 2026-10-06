Оверчук обсудил с главой МИД Афганистана сотрудничество в энергетике и торговле

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки обсудили перспективы взаимодействия в сфере торговли, энергетики, инвестиционного сотрудничества, а также укрепления транспортной связанности в контексте планов развития международного транспортного коридора "Север - Юг".

"Взаимный товарооборот между странами по итогам 7 месяцев 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении в канале правительства РФ в Max.

Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по линии правительств стран для реализации проектов, представляющих взаимный интерес, а также активизировать связи между предпринимателями двух стран.

Глава афганского МИД поблагодарил Россию за поддержку курса на социально-экономическое развитие Афганистана, добавили в кабмине.