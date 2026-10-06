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Автобус столкнулся с грузовиком в Новосибирской области, один человек погиб

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Новосибирской области с участием рейсового междугороднего автобуса, в результате которого погиб один человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 5:00 по местному времени (1:00 мск) на 130 км трассы К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар". Водитель 1964 года рождения, управляя рейсовым автобусом Yutong (маршрут "Карасук - Новосибирск"), двигаясь со стороны города Карасук, по предварительной информации, врезался в стоящий на полосе разгона грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.

"В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП пассажир-мужчина, на вид около 25 лет, от полученных травм скончался, мужчина на вид 40 лет, доставлен в районную больницу, характер травм уточняется", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.

Новосибирская область ДТП автобус грузовик
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