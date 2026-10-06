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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" пресекли проведение ротации армии Украины в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Расчёты самоходных пушек "Гиацинт-С" точными выстрелами уничтожили опорные пункты, технику, на которой противник пытался перебросить подкрепление, и скопление живой силы подразделений ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в ходе воздушной разведки расчёты беспилотных систем обнаружили перемещение техники и живой силы ВСУ, после чего полученные координаты были переданы на огневую позицию.

"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение противника", - заявило министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ВСУ ротация
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