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В КЧР найдены туристы, пропавшие на туристическом маршруте к Софийским озерам

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии туристов, сбившихся с маршрута по пути к Софийским озерам, спасли специалисты МЧС РФ, сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник.

"Специалисты МЧС России оказали помощь туристам, которые сбились с тропы при прохождении одного из туристических маршрутов Карачаево-Черкесии. Операция по спуску завершена успешно. Туристам медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.

Спасатели сопроводили участников и доставили в посёлок Архыз. На поиски привлекались спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М.Дзераева.

МЧС России Карачаево-Черкесия
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