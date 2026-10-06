Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник сохранил восходящий импульс начала недели благодаря надеждам на снижение геополитических рисков и на продолжение переговорного трека по украинскому урегулированию; также корректируется вверх нефть после просадки накануне (декабрьский фьючерс на Brent отскочил к $100,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2321,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 860,92 пункта (+0,1%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции ВТБ (+2,3%), "ВК" (+1,4%), "Русала" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), но просели бумаги "Аэрофлота" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 октября, составляет 84,9309 руб. (+1,45 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "ИКС 5" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Полюса" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, оптимизм рынка акций с начала недели подогрели надежды на геополитические улучшения и, в частности, скорую трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины, а также возможное смягчение санкционной риторики Штатов. У покупателей, однако, пока нет подтвержденных фактов, что удерживает индикаторы МосБиржи и РТС ниже сентябрьских пиков 2382 пункта и 890 пунктов соответственно.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что поддержку акциям оказывает некоторое улучшение геополитических ожиданий. На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу России, Украины и США на техническом уровне, при этом Киев уже подтвердил готовность принять участие в переговорах.

Дополнительным драйвером остаются высокие нефтяные котировки, поддерживающие бумаги экспортеров. Позитивно рынок воспринимает и ослабление рубля после сообщения Минфина о резком увеличении покупок валюты и золота. С 7 октября объем операций вырастет с 2,5 млрд руб. до 12,7 млрд руб. в день, а с учетом операций Банка России чистые покупки валюты составят около 12,1 млрд руб. в день. Более слабый рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и дополнительно поддерживает индекс МосБиржи.

Индекс МосБиржи достиг зоны сопротивления 2320-2330 пунктов, при этом восходящая трендовая линия от июльского минимума пока сохраняется и поддерживает покупателей. Закрепление выше 2330 пунктов откроет дорогу к 2500 пунктам, а далее к 2600 пунктам, однако при неудачном пробое ближайшей поддержкой выступит район 2200-2250 пунктов и сама восходящая трендовая, считает Лозовой.

В понедельник в США индексы акций выросли на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq Composite, который обновил свой максимум, превысив 27477 пунктов благодаря подъему котировок акций крупнейших технологических компаний.

Улучшению настроений на рынке способствовало снижение цен на нефть после сообщений, что экспорт энергоносителей из ближневосточного региона в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала военной операции США против Ирана.

На следующей неделе американские компании начнут публиковать отчетность за третий квартал. Эксперты, прогноз которых приводит LSEG, полагают, что прибыли эмитентов, включенных в состав индекса S&P 500, в минувшем квартале выросли в среднем на 30% в годовом сравнении.

Позднее на этой неделе участники рынка будут оценивать протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), публикация которых запланирована на среду. В четверг ожидается выступление члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера на форуме в Стамбуле. Инвесторы ждут новых сигналов, которые помогут им скорректировать представление о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Вышедшие на прошлой неделе данные о состоянии рынка труда США оказались значительно слабее прогнозов аналитиков, что подтолкнуло трейдеров к пересмотру оценки вероятности увеличения базовой процентной ставки ФРС на заседании в октябре. Шанс ужесточения ДКП в этом месяце теперь оценивается в 21,6% против 70,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1%).

Биржи материкового Китая во вторник закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вверх после отката в начале недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве во вторник составила $100,69 за баррель (+0,4% и -1,9% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $89,74 за баррель (+0,4% и -1,8% накануне).

Накануне цены на нефть снизились после пятничного решения стран G7 высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива в ближайшие четыре месяца. Между тем аналитик Saxo Bank Оле Хансен отметил, что такая мера окажет лишь краткосрочную поддержку рынку и не поменяет структурной картины, которая характеризуется дефицитом продуктов нефтепереработки.

В то же время экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 года по февраль 2026 года. Эксперты, однако, предупреждают о рисках дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива из-за продолжающегося конфликта.