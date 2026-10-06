Нижегородский аэропорт принял 14 рейсов, летевших в Москву

Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") во вторник принял почти полтора десятка рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, вводившимися в Москве, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 14 рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты", - говорится в сообщении.

С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.

"В настоящее время ограничения на полеты в Москве сняты, несколько рейсов уже вылетели, остальные - готовятся к отправке в аэропорты назначения", - сообщает пресс-служба.