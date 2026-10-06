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В Калужской области с вечера сбили 46 дронов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 46 беспилотниках, уничтоженных в регионе с вечера минувшего понедельника.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 46 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал он в мессенджере.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2026 года Военная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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