Минобороны заявило о поражении аэростата ВСУ с модулем Starlink

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные произвели на высоте более 10 тысяч метров воздушный таран аэростата украинской армии, несущего беспилотник с закрепленным модулем Starlink, заявили в Минобороны.

"Оператор дрона-перехватчика отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" на высоте более 10 тысяч метров поразил аэростат ВСУ, поднявший БПЛА с закрепленным модулем Starlink", - сообщило министерство и распространило кадры воздушного тарана украинского аэростата.