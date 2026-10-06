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ВСУ массированно атаковали Энергодар с помощью дронов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ВСУ массированно атаковали Энергодар с применением беспилотников, сообщил глава администрации города Максим Пухов во вторник.

"Зафиксирована высокая дроновая активность. Идет массированный налет на город", - написал Пухов в своем канале в Max.

Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар
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