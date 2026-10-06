Военные РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Одесской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в ночь на вторник продолжали нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Ведомство сообщает, что, в частности, в результате удара в Одесской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Ильичевка.