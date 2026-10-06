Житель Тамбова арестован по подозрению в подготовке подрыва машины работника ОПК

Архивное фото Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Тамбова 1971 года рождения по подозрению в том, что он по заданию украинских спецслужб должен был совершить подрывы автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

По данным спецслужбы, он вступил в контакт с представителем спецслужб Украины через интернет, и в ходе общения с ним "дал согласие на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона". В ходе подготовки к теракту задержанный провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления взрывного устройства.

Следствие ФСБ возбудило в отношении него дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия на предмет наличия в его деяниях признаков преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России, а также выявлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - добавили в ФСБ.