Осужден житель Ярославской области, хотевший взорвать СВУ в учебном заведении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Ярославской области виновным в покушении на террористический акт, сообщает пресс-служба суда. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год.

Установлено, что обвиняемый хотел взорвать самодельное взрывное устройство в помещении учебного заведения, в котором ранее учился.

В ходе заседания подсудимый свою вину в преступлении признал и раскаялся.

Дело расследовалось по ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Приговор в законную силу еще не вступил.