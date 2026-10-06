Российские туристы стали больше экономить на новогодних путешествиях

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от путешествий на новогодние каникулы, однако стараются выбирать более бюджетные отели или сокращать продолжительность отдыха, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" участники рынка.

"Сроки старта активных продаж новогодних туров в этом году существенно не изменились. Среди наиболее популярных пляжных направлений - Египет, ОАЭ, Таиланд и Турция. Также заметно вырос интерес к Вьетнаму. Вместе с тем туристы стали более практично подходить к планированию путешествий на Новый год: сокращают их продолжительность, выбирают более доступные отели и отдают предпочтение системе "все включено", чтобы сэкономить на посещении ресторанов и кафе", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Способы экономии различаются в зависимости от направления. Так, продолжительность туров на дальних направлениях практически не изменилась: поездки в Таиланд и Вьетнам по-прежнему в среднем рассчитаны на 12 ночей, но туристы начали экономить на категории отелей.

"На более близких направлениях, например, в Турции, ОАЭ и Египте, продолжительность поездок сокращается. Туристы стали чаще бронировать туры на 6-7 ночей вместо привычных 9-10. Кроме того, даже в зимний период растет спрос на отели с системой "все включено": путешественники хотят еще до вылета понимать свои итоговые расходы", - сказала Макаркова.

В целях экономии многие российские туристы также отказываются от новогодних банкетов в отелях и стараются выбирать объекты, где праздничный ужин 31 декабря не входит в обязательную программу.

"В ОАЭ произошло своеобразное перераспределение турпотока: туристы стали чаще выбирать другие эмираты вместо Дубая. Отдых там на новогодние каникулы может быть дешевле на 30-40%. Так, россияне отдают предпочтение Рас-эль-Хайме или Шардже, откуда при желании можно добраться до Дубая на трансфере", - рассказала Макаркова.

Гендиректор туркомпании "Лента Странствий" Татьяна Лукашевич отметила, что наиболее бюджетный отдых за рубежом на Новый год предлагают Турция и Египет.

"При этом российские туристы на новогодние каникулы чаще выбирают более дорогие туры в Индонезию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы. Но в этих странах они действительно стараются отдохнуть дешевле: например, сокращают количество ночей или вылетают после Нового года, например, 1 января, а обратно - после 10 января", - пояснила эксперт.

По ее словам, туристы, которые хотят провести новогодние каникулы в конкретных отелях, стараются бронировать туры заранее. Однако сейчас немало путешественников готовы ждать до последнего, чтобы отправиться в любой отель, где еще остались места, по сниженной цене.

Лукашевич также отметила растущий спрос на поездки по России в новогодние каникулы, поскольку такой отдых может стать одним из наиболее экономичных вариантов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что наиболее популярные направления новогоднего отдыха россиян в этом году - Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам. Последнее место в топ-5 пока под вопросом: на него претендуют Турция, Китай, Шри-Ланка и Мальдивы.

Новогодние выходные продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.