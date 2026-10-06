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Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Домодедове

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нарушенное из-за повреждения обломками беспилотника ЛЭП электроснабжение восстанавливают в Домодедове, сообщила глава округа Евгения Хрусталева во вторник.

"Ночью возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА. Электроснабжение уже восстановлено в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и селе Красный Путь. В Лобаново аварийные бригады продолжают работу", - написала Хрусталева в своем канале в Max.

Она отметила, что повреждения имущества предварительно зафиксированы примерно по 33 адресам. В основном это частные дома, также повреждены три многоквартирных дома. Есть выбитые окна, повреждения кровель и фасадов, автомобилей. Специалисты фиксируют ущерб и определяют, какая помощь необходима жителям.

По словам Хрусталевой, в муниципалитете пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Трое госпитализированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшую ночь в Подмосковье в ходе отражения беспилотной атаки сбито 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. В результате два человека погибли, девять пострадали.

Домодедово Подмосковье Московская область
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