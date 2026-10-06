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Расследовано дело 22 подозреваемых в хищении долго пустующих квартир в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Завершены следственные действия по делу международной преступной группы о хищении в Москве квартир, по делу проходят 22 гражданина России и Белоруссии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, они подыскивали квартиры умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства москвичей, не имеющих наследников, и путем совершения мнимых сделок купли-продажи, заключения фиктивных браков, вступления в наследство, "по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир, оформляли права на их недвижимость".

"По имеющимся данным, уроженец Воронежской области и трое иностранных граждан создали преступное сообщество с целью незаконного хищения прав собственности на недвижимое имущество и получения финансовой выгоды от его реализации", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в 2023-2025 годах "они вместе с сообщниками подыскивали в столичном регионе квартиры, собственники которых умерли, а наследников либо не было, либо они не заявляли о своих правах в установленном законом порядке".

"По поддельным паспортам и доверенностям объекты недвижимости переоформлялись на подконтрольных лиц, после чего быстро продавались, - сказала представитель МВД. - Предварительно установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению не менее 17 преступлений, связанных с незаконным получением дохода от продажи столичной недвижимости. Причиненный материальный ущерб превышает 150 млн рублей".

Два фигуранта дела считаются организаторами схемы. Дело расследовалось по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (статья 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании (ст. 174.1 УК) и подделке документов (ст. 327 УК).

"В целях выявления всех фактов деятельности преступного сообщества была сформирована совместная следственно - оперативная группа правоохранительных органов РФ и республики Беларусь. Благодаря скоординированной работе ведомств удалось установить все обстоятельства завладения квартирами, расположенными в Москве", - сообщили в СКР.

Когда фигуранты дела изучат материалы следствия, дело передадут в прокуратуру и затем в суд.

МВД СКР Москва Белоруссия Воронежская область
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