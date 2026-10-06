В РФ заочно осужден бывший топ-менеджер "Смоленского банка", связанный с Коломойским

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам колонии заочно бывшего управляющего столичным филиалом "Смоленского банка" Павла Шитова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о растрате и мошенничестве, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также ему назначен штраф 3,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в кредитно-финансовых организациях, сроком на 3 года.

Шитов признан виновным по двум эпизодам мошенничество, двум эпизодам растраты и за преднамеренное банкротство.

Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал солидарно с Шитова и других ранее осужденных топ-менеджеров кредитной организации в пользу ОАО "Смоленский банк" в лице ГК "АСВ" в счет возмещения ущерба денежные средства в размере свыше 8,4 млрд рублей.

Суд отдельно взыскал с Шитова в пользу банка в счет возмещения ущерба сумму свыше 2,3 млрд рублей, а в пользу троих потерпевших (физических лиц) - свыше 372,5 млн рублей.

Суд сохранил арест на имущество до исполнения приговора в части штрафа и имущественных взысканий.

В 2017 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Смоленской области заявление о привлечении четырех контролировавших Смоленский банк лиц, в том числе Шитова, подозреваемых в преднамеренном банкротстве банка, к субсидиарной ответственности на сумму 13,8 млрд рублей. Признаки преднамеренного банкротства банка были выявлены в ходе проверки обстоятельств, послуживших его причиной.

По информации АСВ, на протяжении 2 лет до отзыва у банка лицензии (отозвана в декабре 2013 года - ИФ) его владельцы принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и неплатежеспособным физическим лицам, как правило, без предоставления обеспечения, а также о приобретении векселей технических организаций и доли в уставном капитале технической компании ООО "Капитал Инвест".

"Кроме этого, председателем правления банка А.Даниловым и председателем совета директоров, управляющим Московским филиалом банка П.Шитовым не были предприняты предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитного учреждения. В результате их действий/бездействия финансовое положение банка значительно ухудшилось", - говорилось в сообщении АСВ.

В марте 2024 года суд в Адыгее удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и связанным с ним лицам - Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd - о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства.