Иркутские ученые уточнили число рек и водотоков, которые питает Байкал

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ученый Иркутского государственного университета (ИГУ) по результатам более 20 лет гидрологических исследований уточнила число рек и иных водотоков, впадающих в озеро Байкал, сообщила пресс-служба вуза во вторник.

"В Байкал впадает 966 водотоков: 451 река течет круглый год, 208 появляются только в сезон дождей или активного снеготаяния, а еще 307 - это ручьи и овраги, которые оживают лишь в периоды экстремального увлажнения", - говорится в сообщении со ссылкой на исследование старшего преподавателя географического факультета ИГУ, научного сотрудника Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ирины Амосовой.

Ранее считалось, что в Байкал впадает около 330 постоянных рек и ручьев, а с сезонными водотоками - более 500.

Преподаватель ИГУ проводила исследования методом сравнения статической и динамической моделей побережья Байкала, построенных на основе топокарт и радарной съемки, с выездами на места для уточнения отдельных водотоков.

"Результаты исследования ориентированы на создание научно обоснованной базы для дальнейших гидрологических исследований и природоохранных мероприятий в регионе. Например, классификация речных систем, учитывающая специфику каждого типа водотока, целесообразна для планирования и управления водными ресурсами, оценки и прогнозирования воздействия на водные объекты, разработки мер по их охране и восстановлению", - сказано в сообщении со ссылкой на Амосову.

Прежние исследования речных систем бассейна Бакала, отмечает пресс-служба, носили фрагментарный характер и выполнялись по мелкомасштабным картографическим материалам.