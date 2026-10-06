Глава МИД Афганистана заявил о регулярных политических контактах с РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отношения РФ и Афганистана развиваются в политической сфере, страны поддерживают регулярный контакт и проводят консультации, заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки.

"В политической сфере наши отношения развиваются очень хорошо, наши страны поддерживают регулярные контакты, проводятся политические консультации", - сказал Моттаки на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Он выразил надежду, что это политическое взаимопонимание будет и дальше укрепляться в сфере безопасности и других направлениях.