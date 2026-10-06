Суд в Башкирии обратил в доход государства более 560 участков экс-главы района

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суд в Башкортостане постановил передать государству несколько сотен земельных участков, принадлежащих бывшему главе Иглинского района и его родственникам, сообщает пресс-служба судов региона во вторник.

Как уточняется, с 2000 по 2010 год муниципальные земли передавались в собственность подконтрольных организаций, а затем в собственность близких родственников должностного лица. После прекращения полномочий часть участков была оформлена непосредственно на бывшего главу администрации.

"После приватизации земельные участки оформлялись в собственность родственников экс-чиновника, а часть из них он оформил на себя после прекращения полномочий. В результате они завладели землями, которые в последующем были разделены более чем на 560 маленьких участков", - говорится в сообщении прокуратуры Башкортостана.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении участков в доход РФ, и суд удовлетворил требования в полном объеме.

"В обеспечительных целях на объекты недвижимости и иное имущество ответчиков наложены аресты", - отмечается в сообщении.

Как следует из информации на официальном портале республики, чиновник возглавлял администрацию Иглинского района в 2000-2010 годах.