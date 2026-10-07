Власти Сочи сообщили об отсутствии загрязнения воздуха после возгорания танкера

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей сообщают об отсутствии загрязняющих веществ в воздухе на территории Сочи, заявила пресс-служба администрации города в своем канале в Max в среду.

"По данным, полученным с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается.

Ранее сообщалось, что в акватории Чёрного моря произошло возгорание танкера "Афрамакс Рио". Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажных катеров. Экипаж в составе 23 человек спасён. По предварительной информации, пострадавших нет.