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Росприроднадзор не нашел загрязнения акватории Черного моря и береговой линии у Сочи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Загрязнений в акватории Черного моря после пожара на танкере Aframax Rio не наблюдается, сообщает ведомство в официальном канале в мессенджере MAX.

"Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. В Минтрансе РФ отмечали, что атака привела к открытому горению нефти в акватории моря.

"Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", - добавили тогда в министерстве.

Оперативный штаб Сочи решил временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории.

Росприроднадзор Сочи
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