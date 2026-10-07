Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 764 беспилотника ВСУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU -Российские военные за сутки сбили 764 дрона ВСУ, заявило Минобороны РФ в среду.

Средствами противовоздушной обороны сбиты также четыре управляемые авиационные бомбы.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества", - заявило Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.