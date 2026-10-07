В Ташкенте граждане РФ смогут получать российские госуслуги в формате МФЦ

Аналогичная точка обслуживания появится и в Казахстане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Проживающие за рубежом граждане РФ смогут получать государственные услуги в аналогичном МФЦ формате, первый такой проект готовится на базе "Русского дома" в Ташкенте, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску Узбекистане. В Ташкенте на базе "Русского дома" у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например - к оформлению СНИЛС или электронной подписи", - сказал вице-премьер в среду на форуме "Цифровые решения" в национальном центре "Россия".

В аппарате вице-премьера уточнили, что в ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания появится в Казахстане. В дальнейшем в них смогут получать услуги и иностранные граждане, добавили там.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, проект реализуется в рамках жизненной ситуации "Поддержка граждан РФ за рубежом" при участии МИД России, Минэкономразвития, Россотрудничества, Госкорпорации Ростех, МФЦ Нижегородской области.