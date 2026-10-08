Обвиняемые в подготовке покушений на руководство Крыма получили до 27 лет колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал восемь человек виновными по делу о подготовке терактов и покушений на представителей власти в Крыму по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Окончательно назначить (одному из фигурантов - ИФ) Подвальному наказание в виде 27 лет колонии со штрафом 800 тыс рублей", - сказал судья, оглашая приговор.

В зависимости от роли и степени вины еще пяти фигурантам уголовного дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 27 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также все должны будут заплатить штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Две осужденные - Елена Войнаровская и Ольга Кравчук - получили условные сроки от 5 до 5,5 лет.

Ранее со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму сообщалось, что в апреле 2023 года в Крыму были задержаны члены законспирированной агентурной группы ГУР МОУ - граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, которые подозревались в подготовке терактов, слежке за чиновниками с применением специальных техсредств и приобретении огнестрельного оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Денис Петранов, который обвинялся в доставке средств поражения в Россию.

По версии обвинения, фигуранты готовили теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента республики Владимира Константинова, главы Ялты Янины Павленко, а также военнослужащего Минобороны РФ. Кроме того, Баранник обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Симферопольском районе в феврале 2023 года.

Сообщалось, что органы безопасности вскрыли канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию, проходивший через территории Турции и Грузии. По информации УФСБ, по нему доставлялись взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств, закамуфлированные под бытовые электроплиты, которые должны были быть использованы членами группы в террористической деятельности.

Как сообщили в УФСБ по Крыму, при обысках у задержанных было найдено пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки, средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Евмененко и Литвиненко к 10 и 9,5 годам колонии соответственно.