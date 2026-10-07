Рябков сообщил об отсутствии планов проведения контактов РФ-США-Украина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В настоящий момент нет никаких планов проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина, заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется", - сказал Рябков.

"Что будет дальше, зависит не от нас. Руководство неоднократно говорило о том, что мы открыты к таким контактам", - добавил замминистра.

При этом он отметил, что паузы в контактах России и США по Украине не возникло.

"Паузы никакой не возникло, потому что не далее как 23 сентября министр (иностранных дел России Сергей - ИФ) Лавров встречался с госсекретарем (США Марко - ИФ) Рубио, и там значительное внимание было уделено именно ситуации с урегулированием украинского кризиса", - сказал Рябков журналистам.