Поиск

Рябков сообщил об отсутствии планов проведения контактов РФ-США-Украина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В настоящий момент нет никаких планов проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина, заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется", - сказал Рябков.

"Что будет дальше, зависит не от нас. Руководство неоднократно говорило о том, что мы открыты к таким контактам", - добавил замминистра.

При этом он отметил, что паузы в контактах России и США по Украине не возникло.

"Паузы никакой не возникло, потому что не далее как 23 сентября министр (иностранных дел России Сергей - ИФ) Лавров встречался с госсекретарем (США Марко - ИФ) Рубио, и там значительное внимание было уделено именно ситуации с урегулированием украинского кризиса", - сказал Рябков журналистам.

МИД РФ Сергей Рябков США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

 Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

Прокурор запросил до 28 лет фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма

Открытое горение в Черном море ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет

Буддийский монастырь загорелся в Туве

 Буддийский монастырь загорелся в Туве

Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12153 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3844 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов