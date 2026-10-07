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Нанесен удар по мосту между левым берегом Днепра и островом Хортица в Запорожье

Мост получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар по вантовому мосту, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений", - говорится в сообщении.

"После точного поражения движение по мосту было приостановлено", - заявили военные.

По данным ведомства, операторы бригады беспилотных систем "Варяг" вели корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб по логистическому объекту на территории Украины.

Минобороны РФ опубликовало кадры совместной боевой работы в ходе нанесения ударов по вантовому мосту в Запорожье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожье Хортица Днепр
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