Нанесен удар по мосту между левым берегом Днепра и островом Хортица в Запорожье

Мост получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар по вантовому мосту, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений", - говорится в сообщении.

"После точного поражения движение по мосту было приостановлено", - заявили военные.

По данным ведомства, операторы бригады беспилотных систем "Варяг" вели корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб по логистическому объекту на территории Украины.

Минобороны РФ опубликовало кадры совместной боевой работы в ходе нанесения ударов по вантовому мосту в Запорожье.